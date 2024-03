NBA: 40 points pour Wembanyama face aux Knicks, son nouveau record

Le prodige français Victor Wembanyama a battu son record de points avec 40 unités pour aider les San Antonio Spurs à dominer les New York Knicks vendredi en NBA (130-126 après prolongation).

Wembanyama, âgé de 20 ans, est même devenu le premier "rookie" (débutant) à cumuler plus de 40 points et 20 rebonds en un match depuis Shaquille O'Neal en 1993. "Wemby" a terminé la partie avec 40 points, 20 rebonds, 7 passes et 1 contre.