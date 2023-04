NBA: Denver prend le large contre Minnesota, New York les devants face à Cleveland

Les Denver Nuggets, N.1 à l'Ouest, ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de conférence après leur troisième succès de rang contre Minnesota (120-111), vendredi en NBA, lors d'une soirée qui a vu les New York Knicks prendre les devants sur Cleveland.

Le suspense en revanche s'étiole dans la confrontation a priori la plus déséquilibrée entre Denver et Minnesota, la tête de série N.8.

Anthony Edwards (36 pts), Karl-Anthony Towns (27) et leurs équipiers n'ont pourtant pas démérité --l'écart n'était encore que de six points à l'entame du dernier quart-temps--, mais Denver a aussi pu compter sur son collectif, avec six joueurs à au moins 10 points (dont Michael Porter Jr à 25 unités), notamment en fin de rencontre, quand Jokic a été limité par les fautes.

Que peut encore espérer Minnesota avant la 4e rencontre de dimanche? Dans l'histoire des plays-offs, aucune équipe n'est jusqu'ici parvenue à revenir d'un 0-3. Mais Nikola Jokic a prévenu: "On sait qu'ils vont être encore plus agressifs dans deux jours. Alors nous allons devoir conserver notre calme".

- La défense des Knicks au top -