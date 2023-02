NBA: "King" James prêt à déloger Abdul-Jabbar du trône de meilleur marqueur

Toujours plus haut, vers des cieux pourtant présumés inaccessibles, LeBron James devrait devenir cette semaine le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar, avec lequel les relations sont pour le moins glaciales, alors que tout semble rapprocher ces deux légendes.

Il ne manque plus que 36 unités au "King" pour dépasser, également en vingt saisons, les 38.387 points de son glorieux aîné, 75 ans. Cette couronne, qui lui est promise, est certainement la plus prestigieuse qui soit sur le plan individuel.

James a convenu la semaine passée avoir conscience de battre "l'un des plus grands records dans le sport en général, l'un de ceux dont on pense qu'il ne sera jamais battu". Les faits lui donnent raison, car ce trône n'a changé qu'une fois de propriétaire depuis 1966, lorsque Abdul-Jabbar dépassa Wilt Chamberlain le 5 avril 1984.

"LBJ" peut y s'asseoir durablement dès mardi contre Oklahoma City. Sinon ce devrait être jeudi, toujours à Los Angeles contre Milwaukee. Coquetterie du destin: avant de devenir un monument des Lakers, "KAJ" fut un géant des Bucks.

Dans le débat sans fin pour désigner le "GOAT", le meilleur joueur de tous les temps, cela se joue communément entre Michael Jordan et James, même si Abdul-Jabbar reste dans la discussion. Or, ces deux derniers ont tant en commun, de l'excellence dans la durée, à la lutte contre l'injustice raciale, que le parallèle entre eux s'impose bien plus.

- Exemplarité -