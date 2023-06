NBA: les Spurs parfait cocon pour le développement de Wembanyama

Il suffit de regarder le palmarès de la franchise, pour voir que le doré s'est souvent superposé à l'éperon argenté qui lui sert de logo au début des années 2000. Elle a remporté cinq titres de champion en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014 pour six finales disputées (défaite en 2013).

Des campagnes glorieuses menées par Popovich sur le banc et Duncan sur le parquet, aux côtés d'un "amiral" David Robinson pour la première et de deux lieutenants, Tony Parker et Manu Ginobili, pour les suivantes.

"Mais vous pouvez être sûrs qu'il va avoir des conversations avec lui. Victor a déjà fait part de son envie de passer du temps avec Timmy et David (Robinson). Mais vous ne les verrez pas l'entraîner", a-t-il appuyé.

Le premier objectif du staff l'entourant sera de permettre au Français d'optimiser son adaptation dans une ligue où l'accueil qui lui sera réservé mettra à l'épreuve sa résistance physique, durant les 82 matches de saison régulière.

- Recruter pour mieux l'entourer -

"Il s'agit de ne pas brûler les étapes. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de mettre en place un cadre et un environnement où il se sente à l'aise, où il puisse être Victor. Nous allons l'observer et voir ce qui se passe. J'ai appris cela de Manu (Ginobili, ndlr). Vous ne pouvez pas obliger les joueurs à être ce que vous pensez qu'ils devraient être. Il n'est ni LeBron (James), ni Tim (Duncan), ni Kobe (Bryant), ni qui que ce soit d'autre. Il est Victor, et c'est ce que nous voulons qu'il soit."

A 74 ans, le coach le plus victorieux de l'histoire semble devoir vivre une cure de jouvence en chaperonnant ce nouveau joyau, au point de s'apprêter à signer trois ans de plus à la tête de l'équipe qu'il a prise en mains en 1996. La saison passée fut pourtant bien compliquée sur le plan des résultats, avec le deuxième plus mauvais bilan de la ligue.

Et peu de joueurs, certes jeunes pour la plupart, se sont distingués dans cet effectif, sinon l'ailier shooteur Keldon Johnson (22 pts de moyenne), l'arrière Devin Vassell (18,5 pts) et de façon plus intermittente l'ailier fort Jeremy Sochan.

Recruter un meneur expérimenté, tel Fred VanVleet, mais aussi à l'intérieur semble s'imposer pour les Spurs, à la fois pour entourer Wembanyama et pour espérer viser une place en play-offs, un défi relevé compte tenu de la féroce concurrence à l'Ouest.