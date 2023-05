NBA: les Warriors restent en vie, les Lakers craignent pour Davis, chancelant

Golden State et New York doivent à présent l'emporter à Los Angeles et Miami vendredi, pour rester en vie dans ces play-offs et ensuite disputer un match N.7 décisif, à nouveau sur leur parquet dimanche.

Le chemin est donc encore long avant de pouvoir renverser la situation après avoir été mené 3 à 1, chose qui s'est produite à treize occasions dans l'histoire. Les Warriors y étaient d'ailleurs parvenus en 2016 aux dépens d'Oklahoma City, avant de subir le même sort en finale face aux Cavaliers de LeBron James.

En attendant, les hommes de Steve Kerr ont mis du coeur à l'ouvrage pour retrouver un peu d'allant mercredi, à l'image de Draymond Green, remonté comme une pendule et qui a donné le tempo, inscrivant 8 de ses 20 points dans les quatre premières minutes (10 rbds).