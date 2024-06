Nina Derwael loue la collaboration avec sa coach allemande Ulla Koch

"Cela se passe très bien. On remarque qu'elle a énormément d'expérience. Quand elle arrive quelque part, comme aux Championnats d'Europe, on sent qu'elle est une véritable légende pour les autres entraîneurs. Tout le monde l'admire. Cela fait plaisir à voir. De plus, elle a l'expérience de travailler avec des gymnastes plus âgées. De plus, elle donne beaucoup de confiance à l'équipe distincte avec laquelle je travaille également", explique Nina Derwael.

Ulla Koch a été nommée par la fédération flamande de gymnastique après le licenciement de Marjorie Heuls, la Française avec laquelle Derwael a travaillé pendant de nombreuses années et aux côtés de laquelle elle a obtenu ses plus grands succès. Marjorie Heuls et son partenaire Yves Kieffer ont dû quitter Gymfed en raison de conflits avec les gymnastes.