Oklahoma City surprend Phoenix, Denver et Milwaukee se relancent

La rencontre entre le Thunder et les Suns s'est résumée à un duel entre Shai Gilgeous-Alexander (40 points) et Devin Booker (46 points) qui a tourné à l'avantage du premier cité. En tête durant les trois premiers quart-temps, Phoenix a perdu pied au début du quatrième quart-temps, concédant un 18-2 partiel, permettant à OKC de filer vers la victoire.

Au classement de la Conférence Ouest, le Thunder grimpe à la 8e place juste derrière Golden State et n'est plus qu'à une victoire de la 6e place, occupée par Dallas et directement qualificative pour les playoffs. Derrière, OKC, Minnesota se classe 9e devant les Los Angeles Lakers qui se sont relancés dans la course au barrage en battant Orlando (111-105). La Nouvelle-Orléans reste également dans la course pour le barrage après sa victoire 107-117 à Houston.