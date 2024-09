Olympiens et Paralympiens belges récompensés de primes d'un peu plus d'un million d'euros

Les athlètes belges médaillés et ayant réussi un top 8 aux Jeux Olympiques et les médaillés belges des Jeux Paralympiques de Paris ont été récompensés d'un chèque de plus d'un million d'euros (1.058.000 euros) par la Loterie Nationale, fruits de leurs résultats cet été dans la capitale française.

Les Comités Olympique et interfédéral (COIB), et Paralympique belges (BPC) ont communiqué les chiffres à l'issue d'une remise officielle des primes au Trade Mart Brussels vendredi par Jannie Haek, directeur général de la Loterie Nationale. C'est la première fois que les primes pour les médaillés étaient équivalentes pour les Olympiens et les Paralympiens.

Les athlètes ont ainsi reçu symboliquement leur chèque correspondant au montant de leur prime. Avec 33 places dans le top 8, dont 10 médailles, trois en or, une en argent et six en bronze, le bilan belge des JO 2024, "le meilleur depuis 100 ans" est "historique". Le montant des primes s'élève ainsi à 645.500 d'euros, bruts.