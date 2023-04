Ostende s'impose contre Murcie et termine à la 7e place

Battu 77-76 par Tenerife vendredi dans son premier match de classement pour les places 5 à 8, les jeunes Côtiers ont pris leur revanche sur Murcie, qui les avait battus lors de la phase de poule (76-68).

Ostende avait terminé quatrième et avant-dernier du groupe A avec trois défaites et une victoire, juste derrière Murcie, 3e avec deux victoires et deux défaites.