Pas de superstars de la NBA dans l'effectif de Team USA pour le Mondial 2023

Dans l'équipe américaine figureront tout de même quatre All-Stars, le meneur d'Indiana Tyrese Haliburton, l'arrière de Minnesota Anthony Edwards, l'ailier de la Nouvelle-Orléans Brandon Ingram, et l'intérieur de Memphis Jaren Jackson Jr., élu défenseur de l'année en 2022-2023. Le meilleur rookie de la saison passée, l'ailier d'Orlando Paolo Banchero, fait également partie de l'effectif.

Les autres sélectionnés sont le meneur Jalen Brunson (New York Knicks), l'arrière Austin Reaves (Los Angeles Lakers), les ailiers Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Josh Hart (New York Knicks) et le polyvalent Cameron Johnson (Brooklyn Nets), ainsi que les intérieurs Walker Kessler (Utah Jazz) et Bobby Portis (Milwaukee Bucks).