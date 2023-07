Philip Milanov gagne à Bruges et ne peut plus louper la qualification aux Mondiaux

Le cercle de lancer humide à Bruges n'a pas aidé Milanov, qui ne s'est pas approché de sa meilleure performance de la saison, 66m54. Son record de Belgique, établi il y a sept ans, est de 67m26. La limite pour une qualification directe aux Mondiaux, fin août, est fixée à 67m00, mais Milanov ne peut plus passer à côté d'une sélection via le World Ranking. Il est actuellement 22e, alors que Belgian Athletics exige une place dans le top-36. La période de sélection s'achève dimanche soir.

"Je n'étais pas totalement frais après des entraînements durs", a confié Milanov. "Et avec ce cercle de lancer rugueux et humide, c'était difficile." Le détendeur du record national effectue une saison solide. Il avait expliqué précédemment qu'il n'était plus entraîné par son père, mais qu'il se chargeait lui-même de sa préparation. "Et j'ai travaillé davantage sur ma capacité d'accélération", a-t-il expliqué. Milanov visera la finale à Budapest. "Cela me semble certainement accessible, car dans les qualifications, tu dois surtout pouvoir une bonne distance surtout dans les trois premiers lancers, et j'ai réussi à le faire presque à chaque compétition cette saison."