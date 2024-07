Pierre de Froidmont n'a "aucun regret" après sa 18e place au cross-country

"Je suis satisfait et je n'ai aucun regret, car je n'ai commis aucune véritable erreur. Ce n'était pas la meilleure journée de ma vie, mais les sensations étaient bonnes et ce fut une belle expérience", a-t-il déclaré après la course.

De Froidmont avait initialement pour objectif de se classer dans le top 8, pour avoir un diplôme olympique, mais il a rapidement compris que cet objectif serait difficile à atteindre. "Cela n'était pas vraiment possible aujourd'hui. Le départ a été très rapide et un groupe est parti devant dès le début. Je n'ai jamais pu m'y accrocher", a-t-il expliqué. "Pour atteindre le top 8 ou 10, il fallait être dans ce groupe. Aux Jeux, on veut toujours faire mieux, c'est évident. En Coupe du monde, j'ai terminé trois fois dans le top 15 cette saison. On pense alors qu'un top 10 était envisageable aux Jeux, mais je n'étais pas assez fort aujourd'hui par rapport aux autres."