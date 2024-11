"Plus on aura ce genre d'activité, plus les peurs vont s'estomper": à la découverte du Baskin, un basket inclusif pour tous

Le baskin, un basket inclusif, offre la possibilité à des joueurs valides et handicapés de jouer ensemble. Précurseur en Belgique, le club d’Angleur offre à chacun des participants une leçon de courage et de tolérance.

L’importance est d’intégrer tout le monde, peu importe l’âge, l’habileté et les déficiences. Le but premier est de vouloir ouvrir les barrières menant à la tolérance.

La responsable de l'équipe Baskin Angleur, Véronique Geuzaine, explique : "C'est sûr qu'il y a beaucoup de peur au départ. C'est de la peur parce que c'est l'inconnu. Et au plus on aura ce genre d'activité, plus les peurs vont s'estomper".

Sur le terrain, tout a été pensé afin que tout le monde s'y retrouve : 4 paniers de basket, 2 traditionnels et 2 latéraux placés plus bas. Ces derniers permettent aux personnes en fauteuil roulant de participer au jeu et de tenter de marquer des points.

Règle essentielle : une personne valide et entraînée ne peut jouer que contre son opposant et est limitée dans ses tirs. C'est l’occasion pour Sébastien et son fils Théo, autiste, de partager ensemble une passion sportive.