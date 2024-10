Découvrez les coulisses de l'ATP d'Anvers, plus important tournoi de tennis en Belgique: des millions d'euros et une organisation bien rôdée

Un tournoi diffusé dans des dizaines de pays, avec des noms bien connus sur la planète tennis, c'est l'attirant programme de l'ATP 250 d'Anvers.

Depuis lundi, le tournoi belge bat son plein et arrive désormais au stade des demi-finales.

Le chef d'orchestre, c'est Dick Norman. L'ancien tennisman belge est le directeur du tournoi et s'assure que tout se passe au mieux avant, pendant et après l'événement. "On a une bonne équipe", se réjouit-il. "Tout le monde a beaucoup d'expérience et ça va de mieux en mieux". En tout, 400 personnes travaillent au bon déroulement du tournoi.