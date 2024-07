Rosius et Nkansa confiantes pour le relais 4x100m: "On a beaucoup travaillé les passages"

Lors du stage de préparation à Talence, les Belgian Rockets ont pu beaucoup s'entraîner en relais, ce qui est plus difficile en cours d'année parce que Nkansa étudie à Paris. "Nous avons pu beaucoup travailler les passages de témoin tous les deux jours, et cela nous a fait du bien", a expliqué Rosius. "C'était aussi nécessaire parce que Delphine ne peut pas venir souvent en Belgique."

Nkansa a également un œil sur le relais. "Nous visons la finale, tout en sachant que c'est presque impossible, et nous rêvons d'un record de Belgique". Ce dernier est situé à 42.54 secondes depuis la finale des Jeux de Pékin par les championnes olympiques 2008.

Nkansa a également de l'ambition sur 100 m individuel. "Je veux établir un record personnel (il est de 11.20, ndlr)", avance-t-elle. "J'espère que cela me permettra de me qualifier pour les demi-finales. Je pense déjà que c'est possible, mais mon objectif est surtout de contrôler mes émotions et de rester concentrée. J'ai pris un coach mental pour être prête."