Roulers champion de Belgique pour la 14e fois de son histoire

En s'imposant 3 sets à 0 face à Maaseik lors de la 3e manche de la finale des playoffs, Roulers remporte la série 3 à 0 et est sacré champion de Belgique de volley (messieurs) pour la 14e fois de son histoire.

Finaliste de la Coupe CEV et vainqueur déjà de la Coupe de Belgique, les Roulariens se sont imposés 32-30, 25-21 et 25-14 pour s'adjuger aussi un 3e sacre consécutif.

Pourtant, les deux premiers sets étaient intenses et disputés. Tout au long de la première manche, Maaseik donnait du fil à retordre à l'équipe roularienne, héritant notamment de balles de set, mais devait finalement courber l'échine au bout d'un véritable thriller: 32-30.

La confiance aidant, Roulers jouait de manière plus relâchée et gardait le contrôle de la rencontre en s'imposant 25-21 dans le second set.

Le coup de grâce était donné et après s'être bien battu, Maaseik rendait les armes, ne trouvant plus les moyens de contrecarrer le jeu local. La troisième manche fut expéditive et remportée 25-14 par Roulers.