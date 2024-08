Ruben Gommers disputera la course de la dernière chance en BMX racing

Ruben Gommers a terminé 13e des quarts de finale de l'épreuve de BMX racing jeudi, aux Jeux Olympiques de Paris et disputera, plus tard dans la soirée, la course de la dernière chance.

Au stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, Gommers a terminé ses trois manches à la cinquième place, disputant deux fois la troisième série et une fois la première.

Avec son total de 15 points, il termine 13e et manque pour un point la qualification directe pour les demi-finales. Les 12 premiers du classement général, qui tient compte des trois manches, passent directement en demi-finales, programmées vendredi. Les coureurs classés de la 13e à la 20e place disputeront la course de la dernière chance plus tard dans la soirée (22h05). Les quatre derniers sont éliminés. Le 12e et dernier qualifié, l'Italien Pietro Bertagnoli, totalise 14 points. Le Français Sylvain André a fini cette première phase en tête avec 4 points devant ses compatriotes Romain Mahieu et Joris Daudet.