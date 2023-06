Rugby à 7 : Les Belges perdent aussi leur 2e match de poules face aux Géorgiens

Les rugbymen belges avaient perdu 26-12 leur première rencontre qui les opposait à l'Espagne. Lundi (12h52) aura lieu le troisième et dernier match de poule contre la République tchèque. Les deux premiers pays de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Les pays éliminés en phase de groupe joueront des matches de classement.

L'Espagne et la Géorgie sont en tête du Groupe B avec un maximum de six points, devant la Belgique et la République tchèque (deux points chacune après deux défaites).