Sacrée au concours général par équipes, Simone Biles signe une 5e médaille d'or olympique

A 27 ans, Biles compte désormais cinq couronnes olympiques à son immense palmarès, après ses quatre titres à Rio en 2016. La Texane entraînée par les Français Cécile et Laurent Landi est encore qualifiée pour quatre des cinq finales individuelles, à l'exception de celle des barres asymétriques. Sa prochaine finale, celle du concours général, est programmée jeudi.

Avec un total de 171,296 points, les Américaines ont devancé l'Italie (165,494) et le Brésil de Rebeca Andrade (164,497).

Aux Jeux de Rio, Biles avait empoché quatre médailles d'or: le concours général par équipes, le concours général individuel, au sol et au saut, plus le bronze à la poutre. Elle a connu une terrible dépression pendant les derniers JO de Tokyo, qui l'a tenue éloignée de la gymnastique pendant un an. Lors de ces Jeux, les Américaines avaient signé une deuxième place. Victime de "twisties" (pertes de repère dans l'espace) cette année-là, Biles avait renoncé à plusieurs épreuves.

La gymnaste a fait son retour sur la scène internationale lors des Mondiaux 2023 à Anvers, où elle a récolté quatre médailles d'or. Sa collection de 23 titres mondiaux et de 30 médailles mondiales, constituée entre 2013 et 2023, est inégalée.