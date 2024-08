Sam de Visser qualifié pour la finale du 400m libre : "je dois pouvoir aller plus vite"

Sam de Visser était satisfait et plein d'espoir après s'être qualifié jeudi matin pour la finale du 400 m nage libre (S9) des Jeux Paralympiques de Paris. Deuxième de la 2e série en 4:25.22, le Limbourgeois, qui a fêté ses 21 ans lundi et signé le 5e chrono des séries, a déclaré après sa course : "Ce soir en finale (17h30, ndlr), je dois certainement pouvoir aller plus vite."

Son record personnel se situe à 4:16.35 et a été réalisé l'an dernier. Il lui a rapporté la 4e place aux Mondiaux de Manchester. Cette année, il a pris le bronze à l'Euro de Madère en 4:19.50.

"Je suis satisfait de ma course", a déclaré De Visser, détendu, dans la zone mixte."J'ai réussi à bien nager et à suivre mes adversaires. C'était rapide, mais pas super rapide non plus. Il me reste un peu d'énergie pour ce soir. Maintenant, il faut que je mange un peu et que je me repose beaucoup. Et puis j'espère être là pour la finale."