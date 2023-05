Scandale dans le futsal: une équipe gagne... 60-0 et finit championne grâce à la différence de buts

Lors de l'ultime journée, Vitória de Santarém devait affronter l'avant-dernier du championnat, pourvu d'une défense catastrophique. La victoire et le titre n'était qu'une formalité pour Vitória, étant donné que Mação devait mettre une raclée historique pour espérer avoir une meilleure différence de buts.

Deux équipes se disputaient le titre lors de la dernière journée de championnat district de futsal portugais. D'un côté, il y avait Vitória de Santarém, club qui occupait la première position. De l'autre, le club de Mação, qui avait le même nombre de points, 49, mais qui était deuxième à cause de la différence de buts.

De futsal à foot sale

Et le miracle eut lieu : Mação s'est imposé sur le score de 60-0. De quoi s'assurer le titre, malgré la victoire 7-5 de Vitória face à son opposant du jour.

Plus c'est gros, plus ça passe ? Rien n'est moins sûr. Selon O Jogo, une enquête devrait bientôt être ouverte, puisque Benavente, l'adversaire de Mação s'était déplacé avec un effectif très réduit, comprenant uniquement 4 personnes : l'entraîneur et trois joueurs. Alors qu'une équipe est généralement composée d'une dizaine de joueurs...