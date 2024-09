"Si je pouvais retourner aux Jeux, j'y retournerais tout de suite", sourit Maxime Carabin

Les athlètes de la délégation belge ont été mis à l'honneur lundi lors d'une cérémonie organisée à la Bourse. Les vingt-cinq athlètes présents ont reçu chacun leur tour les applaudissements chaleureux du public présent sur la place bruxelloise. "C'est très bien pour nous, c'est magnifique. On retrouve notre public, on retourne chez soi. On quitte cependant ce milieu des Jeux, c'est triste. On n'a pas envie de les quitter. Si je pouvais y retourner, j'y retournerais tout de suite. Mais ça fait plaisir de rentrer chez soi", a souri Carabin, 23 ans.

"J'étais prêt à faire une troisième course, mais malheureusement le 1.500m n'était pas au programme", a poursuivi Carabin. "On ne le saura jamais, mais étant champion du monde en titre, j'aurais visé une médaille, c'est sûr. Deux médailles d'or, avec deux records (paralympiques), c'était déjà magnifique."