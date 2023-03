Sotheby's va mettre en vente plusieurs paires de basket de Michael Jordan

Sotheby's va mettre aux enchères à Hong Kong une série de chaussures, 'The Dynasty Collection', comprenant des paires d'Air Jordan VI (1991), d'Air Jordan VII (1992), d'Air Jordan VIII (1993), d'Air Jordan XI (1996), d'Air Jordan XII (1997) et d'Air Jordan XIV (1998), portées par Michaël Jordan au cours des six saisons qui l'ont vu remporter le titre en NBA avec les Chicago Bulls.

Les chaussures de basket seront vendues via une vente privée et pourraient être achetées pour un prix record. Jusqu'ici, un prototype du modèle "Air Yeezy 1" -issu d'un partenariat entre le rappeur Kanye West et Nike en 2009- fait figure de chaussures les plus chères au monde. Elles ont été vendues en 2021 pour 1,8 million de dollars.