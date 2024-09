Sydney McLaughlin-Levrone espère établir un nouveau record personnel

McLaughlin-Levrone, 25 ans, devait être présente l'année dernière au stade Roi Baudouin, mais elle avait dû renoncer en dernière minute à cause d'une blessure. Depuis, l'Américaine a brillé aux Jeux de Paris, où elle a remporté la médaille d'or du 400 mètres haies avec un nouveau record du monde (50.37). Elle a également décroché l'or avec sa nation sur le relais 4x400 mètres.

"Paris a été vraiment incroyable. C'était comme si la boucle était bouclée. C'était un moment très spécial, d'autant plus que j'ai pu tout partager avec ma famille. Je n'étais pas vraiment surprise par ma performance, mais plutôt reconnaissante envers mon équipe. C'était le point culminant de la saison, et depuis, je redescends de ce sommet. On m'avait dit beaucoup de bonnes choses à propos du Mémorial et de Bruxelles, et tout est vrai", a-t-elle déclaré.