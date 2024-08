Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart échouent à Greensboro

Detry, 53e mondial et 9e aux récents Jeux Olympiques, a réalisé un deuxième tour en 70 coups (par) avec quatre birdies et quatre bogeys, ce qui l'a relégué à la 108e place ex aequo. Adrien Dumont de Chassart, 40e aux Jeux, a remis une carte de 69 coups comprenant deux birdies et un bogey. Le joueur 24 ans a ainsi fait un coup de mieux que Detry. Avec un score total de 139 coups, il a terminé à la 101e place ex aequo, insuffisant pour passer le cut.

L'Américain Matt Kuchar est le nouveau leader. Le joueur de 46 ans, qui a remporté neuf fois le PGA Tour, a réalisé un deuxième tour en 64 coups, six sous le par. Avec son score de 128 coups, douze sous le par, il devance d'un coup ses compatriotes Max Greyserman, Cameron Young et Chad Ramey, qui partagent la deuxième place.