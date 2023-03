Thomas Detry garde la 13e place à l'Arnold Palmer Invitational

Detry a inscrit trois birdies et trois bogeys sur sa carte. Avec son total de 141, trois sous le par, il compte six coups de plus que l'Américain Kurt Kitayama, nouveau leader avec deux coups d'avance sur son compatriote Jordan Spieth. Le Canadien Corey Conners et l'Américain Xander Schauffele suivent à trois coups.