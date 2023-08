Thomas Detry à la 7e place après le premier tour du Wyndham Championship

Parti sur la deuxième moitié du parcours, le Bruxellois de 30 ans a signé un birdie puis un bogey sur ses neuf premiers trous, avant de réussir cinq birdies sur les sept trous suivants, et conclure par un nouveau bogey. Il a ainsi terminé 4 sous le par, de quoi partager la 7e place avec huit autres joueurs, à 4 coups du leader américain Russell Henley (-8).

Ce dernier est seul en tête grâce à six birdies et un eagle accumulés au cours d'une journée sans faute, en 62 coups. Le Canadien Adam Svensson et le Sud-Coréen Byeong Hun An se partagent la 2e place à une longueur.