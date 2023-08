Thomas Detry paie cher ses trois derniers trous au 2e tour du Wyndham Championship

Jeudi, Detry avait rendu une carte de 66. Il semblait initialement en bonne voie pour conserver sa place dans le top 10 vendredi après avoir enregistré le par sur les 10 premiers trous et réalisé trois birdies sur les cinq suivants. Cependant, les choses se sont gâtées sur les trois derniers trous. Il s'est retrouvé en difficulté après plusieurs coups manqués. Aux 16e et 17e trous, il a dû prendre un coup de pénalité, ce qui lui a valu un double bogey et un bogey. Il n'a pu éviter un bogey supplémentaire au 18 et a signé finalement un score de 71(+1).

Avec son score total de 137 coups, soit trois sous le par, Detry compte neuf coups de plus que l'Américain Russell Henley, qui a défendu avec succès sa place de leader.