Thomas Pieters grimpe de la 26e à la 13e place à Houston

L'Anversois, 32 ans, a rendu une carte de 68, quatre sous le par, après un eagle, six birdies, deux bogeys et un double bogey. Avec son total de 138, six sous le par, il pointe au 13e rang à quatre coups du quatuor de tête, formé par l'Anglais Paul Casey, le Polonais Adrian Meronk, le Mexicain Carlos Ortiz et l'Espagnol David Puig.

Pieters et ses équipiers des RangeGoats, les Américains Matthew Wolff, Bubba Watson et Peter Uilhein, sont remontés de la 13e et dernière place à la 9e position du classement par équipes.