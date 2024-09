Tom Boon a tiré profit d'une prolifique phase régulière : "je pense que c'est mérité"

Tom Boon a remporté, pour la troisième fois consécutive, le prix du Meilleur joueur de la saison de hockey. Dimanche à Wavre, l'attaquant du Léopold a très largement devancé Arno Van Dessel (Herakles) et Tommy Willems (Waterloo Ducks) pour s'offrir un troisième Stick d'Or.

Sur base de votes émis par les joueurs de Division Honneur, "Sna" a récolté 504 points, soit plus que Van Dessel (249 pts) et Willems (212 pts) réunis. "La saison dernière s'est bien déroulée pour moi", a lancé l'homme aux 41 buts. "L'avantage pour moi, c'est que les votes se terminent avant la phase finale. Je pense que sur les 22 matchs de saison régulière, ce n'est pas immérité. Même si c'est toujours très compliqué de comparer des joueurs aux positions différentes, d'autant que peu de matchs sont télévisés. Je n'ai vu que deux rencontres d'Arno et Tommy la saison dernière, celles que j'ai disputées", a souri Tom Boon.

Boon, qui veut tout simplement pouvoir continuer à exercer ce sport qu'il "aime tant", échangerait bien ses trois Sticks d'Or contre un titre de champion de Belgique, sacre derrière lequel il court depuis le début de sa carrière. "Je veux pouvoir remporter cette Coupe une fois. Je pense que je la mérite, d'une manière ou d'une autre."