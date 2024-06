Top 14: Jalibert et Tameifuna sortent du chapeau girondin

Ce dernier "test" s'est visiblement avéré concluant puisque son nom figurait quelques heures plus tard parmi les 15 titulaires pour la finale, à la place de celui du jeune Mateo Garcia (21 ans), qui l'avait suppléé à l'ouverture ces dernières semaines.

Alors que toutes les caméras étaient tournées vers lui pendant la dizaine de minutes ouvertes aux regards inquisiteurs des médias, le demi d'ouverture international (25 ans, 33 sélections) a effectué un travail d'appuis et réalisé quelques courses.

"C'est dur à accepter quand tu mets tout en oeuvre pour vivre ce genre de moments (...) La vie est parfois injuste, mais c'est la loi du sport", avait-il publié sur ses réseaux sociaux.

Sa possible participation à la rencontre avait été, juste avant le "Captain's Run", au coeur de l'intervention du manager girondin Yannick Bru en conférence de presse.

"On a utilisé chaque minute de la semaine pour voir si c'était possible et c'est le joueur qui décidera", avait-il déclaré, laissant entendre que des "tests" seraient effectués à l'issue de la séance pour lever "les zones d'ombre qui restent".