Toujours invaincu, Courtrai continue de briller et s'isole en tête

Après quatre victoires face à des clubs néerlandais, la venue de Malines au Lange Munte constituait un premier vrai test pour Johan Roijakkers et ses hommes. Test largement réussi puisque les Courtraisiens n'ont été accrochés que pendant un gros quart-temps (22-21 après 10 minutes). Si les Kangoeroes sont restés dans la course jusqu'au repos (51-45) essentiellement via Aundre Hyatt (24 points) et Trent Gibson (21 points), le gros collectif local a ensuite parlé avec pas moins de six joueurs à 10 unités ou plus. Niels De Ridder (12 points, 5 rebonds) un peu plus discret cette fois, ce sont Eric Reed et Robbie Beran (22 et 17 points) qui ont soigné la finition pour des Flandriens fort adroits (55% au-delà des 6m75).

La cinquième journée de compétition se poursuivra samedi avec cinq rencontres.