À un mois de la fin des qualifications, 25 Belges sont à Budapest

Alors qu'il ne reste plus qu'un mois avant la fin de la période de qualification fixée au 30 juillet pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest (19-27 août), douze Belges sont assurés de leur qualification, ayant réalisés les minimas requis. Treize autres le sont virtuellement via le classement mondial, le fameux World Ranking.

Les douze athlètes sereins sont Nafi Thiam (heptathlon et saut en hauteur), Noor Vidts (heptathlon), Cynthia Bolingo (400m), Hanne Verbruggen (marathon), Hanne Claes (400m haies), Julien Watrin (400m haies), Eliott Crestan (800m), Ben Broeders (saut à la perche), Bashir Abdi (marathon), Koen Naert (marathon), Michael Somers (marathon) et Timothy Herman (lancer du javelot). Abdi, Naert et Somers ont déjà annoncé qu'ils feraient l'impasse sur ces Mondiaux.

Pour obtenir son billet via les World Rankings, la fédération belge exige une place parmi le top 36 mondial dans sa discipline. Treize Belges remplissent ce critère actuellement. Chez les femmes, il s'agit de Rani Rosius (100m, 26e), Delphine Nkansa (100m, 33e), Merel Maes (saut en hauteur, 25e), Elien Vekemans (saut à la perche, 33e) et Vanessa Sterckendries (lancer du marteau, 33e). Chez les hommes, on retrouve Dylan Borlée (400m, 33e), Alexander Doom (400m, 34e), Tibo De Smet (800m, 25e), Robin Hendrix (5000m, 30e), Isaac Kimeli (10.000m, 19e), Thomas Carmoy (saut en hauteur, 12e), Jef Vermeiren (saut en hauteur, 33e) et Philip Milanov (lancer du disque, 25e).