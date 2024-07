Une présence de la judokate Gabriella Willems "presque inattendue, mais je veux profiter"

"J'ai eu un mois pour me qualifier sans véritable préparation, c'était assez compliqué lors des premières compétitions. Je termine par une 5e place aux championnats du monde, où je sens que je retrouve mon judo et la confiance. Il y a eu un déclic mentalement", a commenté l'un des quatre représentants belges en judo à Paris samedi à Louvain-la-Neuve. "En principe, la qualification ne devait pas être si compliquée. Je suis restée absente presque un an et des judokates en dessous de moi sont passées devant au classement. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Je ressens toujours les blessures, ce n'est pas encore parfait, mais aux JO, ça ira. L'objectif est d'être à 100% de mes capacités physiques et mentales. Pour le reste, en judo, tout peut arriver, mais je veux vraiment en profiter. J'ai eu tellement de malchance par le passé que là je mérite de profiter. Je veux combattre du mieux que je peux, montrer ce que je peux faire tout simplement".

De retour de stage la veille de Benidorm, la préparation va se poursuivre en vue d'une entrée en lice le 31 juillet aux Champs de Mars. "Physiquement ça va, un peu fatiguée avec le stage. Mais c'est bien aussi. On a encore une semaine à Valence, moins intense au niveau des entraînements puis je rentre après en Italie dans mon club pour revenir ensuite en Belgique et aller au Village olympique à partir du 23 juillet pour se mettre dans l'ambiance, profiter aussi et être dans un bon état d'esprit."