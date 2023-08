Van Snick battue au premier tour : "Une prise de risque qui s'est retournée contre moi"

"Ce n'était pas un cadeau, c'est sûr, mais en même temps on est aux Masters", a-t-elle confié à Belga. "C'est une grosse compétition. Le niveau est très relevé. Mais j'étais prête à l'affrontement. J'étais assez forte au niveau de la prise garde, j'avais une bonne stratégie à ce niveau. Malheureusement, j'ai commis deux erreurs qui m'ont valu des pénalités. J'ai eu une prise de risque qui n'a pas payé et s'est retournée contre moi. J'ai voulu la saisir au corps à corps et j'ai loupé sa manche. Et dans ce cas, on se prend une pénalité. Mais après, je n'ai pas vraiment de regrets, car je pense qu'il est important aussi, à certains moments, de prendre des risques".

Même si son tournoi en Hongrie a tourné court, Charline Van Snick voyait des points positifs encourageants pour la suite.