Barry Baltus 17e aux Pays-Bas, Ai Ogura gagne et prend la 2e place du général

Ogura a devancé deux Espagnols, Fermin Aldeguer (Boscoscuro - SpeedUp) et le leader du général, Sergio Garcia (Boscoscuro - MT Helmets-MSI) pour signer son deuxième succès de la saison. Garcia profite du forfait de son plus proche poursuivant, l'Américain Joe Roberts (Kalex - OnlyFans American Racing), qui s'est fracturé la clavicule lors des essais libres, pour augmenter son avance au championnat. Garcia compte 138 points, Ogura est désormais deuxième avec 124 et Roberts recule en troisième position avec 115.

Parti de la 23e place, Baltus est remonté au 17e rang. Deuxième du premier Grand Prix de la saison, au Qatar, Baltus n'a ensuite pris des points que lors de la deuxième manche, au Portugal. Il est 15e du championnat avec 23 points

La prochaine manche se tiendra le 7 juillet en Allemagne.