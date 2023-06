Cédric Cherain déclaré vainqueur du TAC Rally à la place de Maxime Potty

À la veille du rallye de Bertrix, et deux mois après l'arrivée du TAC Rally, le tribunal du sport a décidé vendredi d'octroyer la victoire de cette 4e manche du championnat de Belgique des rallyes (BRC) à Cédric Cherain (Hyundai i20). Il a annulé les 10 secondes de pénalité infligées à Cherain en début de course pour faux-départ (3 millièmes de secondes selon l'œil électronique). Il s'impose donc avec 4.8 secondes d'avance sur Maxime Potty (Citroën C3) qui avait terminé la course en tête et déclaré vainqueur sous réserve.

"Pour moi, c'est le sport qui a gagné" a déclaré Chérain. "J'avais déjà contesté la sanction pendant la course et maintenant le juge nous a suivi dans notre argumentation selon laquelle la fixation du jumpstart n'a pas été faite dans les règles de l'art. Il s'agissait d'un "jumpstart" d'à peine 3 millièmes de seconde, et j'étais donc tout simplement le plus rapide lors des spéciales. Maxime l'a d'ailleurs reconnu à Tielt, puisqu'il m'y a remis le trophée de la première place. Cette décision me fait plaisir et me motive encore plus pour aller chercher la victoire ici à Bertrix".

"Je regrette que cette décision soit prise si tard, car si j'avais su pendant la course, j'aurais attaqué plus fort dans les dernières spéciales" a déclaré pour sa part Maxime Potty. "Maintenant, j'ai contrôlé, pensant pouvoir défendre une belle avance. Mais au championnat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous avons toujours une large avance. Ce week-end à Bertrix, je vais essayer de gagner à nouveau et de prendre des points à Cédric Cherain, même si je ne peux pas améliorer mon propre total de points après mes victoires au South Belgian Rally et au Sezoensrally", explique le leader du championnat.