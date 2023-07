Charles Weerts et Dries Vanthoor meilleurs belges au Nürburgring

Charles Weerts et Dries Vanthoor (BMW M4 GT3 N°32 WRT) ont terminé 7e ce dimanche des 3 Heures du Nürburgring, en Allemagne, quatrième manche du GT World Challenge Europe Endurance.

Un mois après les 24 Heures de Spa, l'officieux championnat d'endurance européen réservé aux GT3 a retrouvé son format classique de trois heures au Nürburgring. Si la course a été dominée par la Mercedes-AMG GT3 N.88 Akkodis-ASP de Raffaele Marciello/Timur Boguslavski/Jules Gounon (Sui/And), il faut descendre au 7e rang pour retrouver les meilleurs belges classés avec la BMW N.32 WRT de Charles Weerts, Dries Vanthoor et le Sud-Africain Sheldon van der Linde juste devant l'Audi R8 LMS Comtoyou de Frédéric Vervisch, Kobe Pauwels, dont c'était les débuts en GT3; et l'Allemand Christopher Haase. La BMW N.46 WRT de Maxime Martin/Valentino Rossi/Augusto Farfus (Bel/Ita/Bré) a été contrainte à l'abandon.

Dans les autres catégories, Sam Dejonghe a terminé 3e de la catégorie Silver Cup, montant pour la quatrième fois sur le podium en autant de courses avec le Néerlandais Loris Hezemans et le Britannique Finlay Hutchinson.