2e étape A: classements

- Classement de l'étape:

1. Riley Pickrell (Can/Israel - Premier Tech) en 2h20:17 (moy.: 44.054 km/h)

2. Giacomo Nizzolo (Ita) m.t.;

3. Roger Kluge (All); 4. Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex); 5. Luke Verburg (P-B); 6. Erlend Blikra (Nor); 7. Milan Menten (Bel); 8. Joren Bloem (P-B); 9. Alessio Menghini (Ita); 10. Theo Reinhardt (All); 11. Jordy Bouts (Bel) ... 15. Arjen Livyns (Bel); 40. Sylvain Moniquet (Bel); 48. Jago Willems (Bel); 51. Lander Loockx (Bel); 58. Lennert Van Eetvelt (Bel); 132. Henri Vandenabeele (Bel) 9:41.

- Classemrent général:

1. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) 6h34:43;

2. Florian Lipowitz (All) à 0:04;

3. George Bennett (N-Z) 0:06; 4. Sergio Andres Higuita (Col) 1:08; 5. Nicholas Schultz (Aus); 6. Mark Donovan (G-B); 7. David De La Cruz (Esp); 8. Sylvain Moniquet (Bel); 9. Christian Scaroni (Ita); 10. Emil Herzog (All); 11. Lander Loockx (Bel) ... 14. Lennert Van Eetvelt (Bel); 22. Jago Willems (Bel) 2:05; 28. Jordy Bouts (Bel) 3:29; 49. Arjen Livyns (Bel) 7:07; 63. Milan Menten (Bel) 9:58; 79. Henri Vandenabeele (Bel) 15:11.