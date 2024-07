Abandon de Mads Pedersen , 2e du classement par points, avant la 8e étape

"Le coureur danois s'est battu pendant les étapes 6 et 7, mais la douleur et l'oedème ne se sont pas améliorés et la mobilité de son épaule gauche s'est aggravée, rendant presque impossible le contrôle du vélo".

"Bien que les premières radiographies n'aient montré aucun signe de fracture, l'équipe a décidé qu'il était dans l'intérêt de Mads d'arrêter la course afin de subir des examens plus détaillés pour évaluer ses blessures et lui donner le repos et la récupération nécessaires pour se concentrer sur ses objectifs de l'été et de la fin de la saison".

La 8 étape relie Semur-en-Auxois à Colombey-les-Deux-Eglises au terme d'un parcours de 183.4 km qui devrait convenir aux sprinters.