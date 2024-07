Alaphilippe, Laporte, Madouas et Vauquelin composeront l'équipe de France sur route

Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kévin Vauquelin représenteront la France lors des épreuves de cyclisme sur route aux Jeux Olympiques de Paris, a annoncé le sélectionneur Thomas Voeckler lundi à Orléans.

Vu le profil de la course en ligne, très longue (273 km) et promise aux puncheurs/sprinteurs, c'est une équipe de France plutôt logique, même si un coureur comme Benoît Cosnefroy aurait pu y prétendre aussi.

Elle aligne les trois coureurs de classiques les plus solides de ces dernières années avec Alaphilippe, double champion du monde 2020 et 2021, Laporte, champion d'Europe en titre, et Valentin Madouas, troisième du Tour des Flandres en 2022.

Quant à Vauquelin, il brille en ce moment sur le Tour de France avec une victoire d'étape en solitaire à Bologne et une excellente sixième place dans le chrono. Le coureur d'Arkéa-B&B Hotels, vice-champion de France du contre-la-montre, représente, à 23 ans, l'avenir du cyclisme français.

Laporte et Madouas sont également engagés sur le Tour de France qu'Alaphilippe, 31 ans, a zappé cette année pour mieux préparer les JO.