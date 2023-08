Arnaud De Lie s'impose au sprint en Normandie

Cinq coureurs ont formé l'échappée du jour avec Dimitri Peyskens (Bingoal-WB), Jens Reynders (Israel-Premier Tech) et les Français François Bidard (Cofidis), Damien Touzé (AG2R Citroën) et Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique).

Après une attaque à un peu de plus de 30 km de l'arrivée, Reynders a été le dernier rescapé de l'échappée avant d'être repris à 7 km du but. De nombreux coureurs ont ensuite tenté de sortir mais la victoire s'est jouée au sprint où De Lie s'est montré le plus rapide devant les Français Valentin Ferron (TotalEnergies) et Jordan Jégat (CIC U Nantes Atlantique).