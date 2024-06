Bahrain-Victorious mise sur Bilbao, Mohoric et Bauhaus

Bilbao, 34 ans, a remporté la dixième étape à Issoire l'année dernière et a finalement terminé sixième au classement final. Cette saison, le grimpeur espagnol est déjà monté sur le podium de l'UAE Tour (2.UWT) et du Tour de Slovénie (2.Pro), où il a également remporté une étape. Vainqueurs d'étape lors de l'édition 2023 de La Grande Boucle, Mohoric et le Néerlandais Wout Poels seront de nouveau au départ. Le Colombien Santiago Buitrago et l'Australien Jack Haig renforcent l'équipe de grimpeurs.

Dans les étapes de plaine, Bahrain-Victorious s'appuiera sur son sprinter Phil Bauhaus, qui a participé au Tour d'Italie terminant sur le podium lors des quatrième et treizième étapes. Cette saison, l'Allemand, 29 ans, a déjà gagné à Tirreno-Adriatico (2.UWT) et au Tour de Slovénie. Bauhaus pourra compter sur Nikias Arndt, son chef de file attitré dans les sprints. Comme Mohoric, le Britannique Fred Wright visera les étapes de transition.