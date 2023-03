Biniam Girmay pour le doublé face à Wout van Aert

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) va tenter de réaliser le doublé dimanche sur les routes de Gand-Wevelgem (WorldTour). Devenu le premier coureur d'origine africaine à remporter une classique flandrienne, l'Erythréen devra notamment faire face à Wout van Aert (Jumbo-Visma), fraîchement vainqueur de l'E3 Harelbeke vendredi, sur les 261 km de course.

La 85e édition de Gand-Wevelgem débutera à 10h50 à l'ombre de la porte de Menin à Gand. Les coureurs passeront ensuite par Gullegem, Moortslede, Langemark et Vlamertinge en direction de la côte avec un passage dans les Moëres. Les principales difficultés de la course se présenteront ensuite aux coureurs avec trois passages du Kemmelberg dont le dernier à 34 km de l'arrivée.

En plus de Girmay et Van Aert, de nombreux anciens vainqueurs seront au départ avec le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X), le Slovaque Peter Sagan et le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) ou encore l'Allemand John Degenkolb (DSM). L'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe), le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) ou encore le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) tenteront eux de déjouer les pronostics.