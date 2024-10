C'est la surprise du chef: quand Wout van Aert chante à la télévision... déguisé en écureuil

C'est ce que l'on appelle une intervention inattendue. Wout van Aert a en effet surpris tout le monde dans un show diffusé sur VTM. Le coureur belge a participé à une célèbre émission, Masked Singer, où des stars défilent sur une scène pour chanter et danser dans un déguisement inattendu.

Visiblement, l'expérience lui a bien plu, même s'il ne cache pas avoir eu quelques doutes. "On m’avait dit que j’allais être un écureuil, mais quand j’ai vu le costume, je me suis dit : ‘C’est quoi ce bordel ?’ Je ne m’attendais pas à une telle combinaison en latex", a-t-il confié à VTM. Ses coéquipiers sont d'ailleurs tombés dans le panneau et n'avaient pas reconnu le Belge lors de sa première prestation, où il était intégralement déguisé.

Voilà une parenthèse inattendue !