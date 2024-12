C'est officiel: Tom Pidcock quitte Ineos Grenadiers

"Tom a de grands projets multidisciplinaires et nous pensons que cette décision nous permet à tous les deux de poursuivre nos ambitions futures avec clarté et détermination", a expliqué John Allert, CEO d'INEOS Grenadiers. "Nous sommes vraiment fiers du travail que nous avons accompli avec Tom pour l'aider à vivre des moments extraordinaires et mémorables. Ensemble, nous avons écrit un chapitre important et montré à quel point le cyclisme professionnel peut être passionnant et diversifié."

INEOS Grenadiers have today announced an agreement that will see Tom Pidcock leave the team at the end of the season.



Thank you for some amazing moments @tompidcock and good luck in the next chapter of your career https://t.co/5RoFN1eonB pic.twitter.com/bbO0vhAyW5