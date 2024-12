"Le retour commence maintenant": Remco Evenepoel rassure après son accident

Victime d'un accident mardi à l'entraînement, Remco Evenepoel a donné de ses nouvelles mercredi sur Instagram au lendemain de son opération. "Le chemin sera long mais je me concentre pleinement sur ma revalidation. Je suis déterminé à revenir plus fort, étape par étape", a écrit Evenepoel avec une photo dans son lit d'hôpital, le bras en écharpe.

Evenepoel, 24 ans, a heurté une voiture de bpost lors d'un entraînement mardi à Oetingen. La factrice a ouvert la portière du véhicule, ce qui a provoqué la collision et entraîné la chute du coureur. Le double champion olympique souffre de fractures à une côte, à l'omoplate et à la main mais aussi de contusions aux poumons et d'une luxation de la clavicule droite.

"Le retour commence maintenant. Après un accident effrayant, j'ai été opéré hier soir (mardi soir, ndlr.) et tout s'est bien passé", a rassuré le double champion du monde du contre-la-montre. "Je suis reconnaissant envers l'aide et le soutien que j'ai reçu au cours des dernières 24 heures. Les services d'urgence, les voisins qui m'ont aidé dès les premiers instants, les équipes médicales à Anderlecht et Herentals et notre médecin d'équipe. Je veux aussi exprimer mon soutien à la dame impliquée dans l'accident."