Daniel Oss passe de la route au gravel

Daniel Oss s'était déjà essayé au gravel. Il avait même décroché la médaille d'argent de la première édition des Mondiaux de gravel en 2022, battu par Gianni Vermeersch. Le Trentin trentenaire va maintenant se tourner à temps plein vers cette discipline en plein essor. "Cette idée ne vient pas de nulle part, elle a évolué au fil du temps", explique Daniel Oss dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "J'ai toujours été un peu 'alternatif'. Aujourd'hui, le cyclisme sur route s'intéresse davantage aux jeunes. Je me suis dit que je devais aller soit dans une équipe de haut niveau soit faire autre chose. Le gravel est une opportunité parfaite. Specialized va construire sa première équipe de gravel autour de moi en 2024. Mon intention est de faire des courses de haut niveau et de défendre les couleurs italiennes dans les championnats d'Europe et du monde, mais surtout de m'amuser".

Daniel Oss avait entamé sa carrière en 2009 chez Liquigas. Il faisait partie depuis l'année dernière de l"équipe TotalEnergies de Peter Sagan, un autre retraité du peloton dont il a été le coéquipier durant neuf de ses quinze années professionnelles.