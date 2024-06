Dauphiné: Remco Evenepoel va bien, merci !

Partager:

"Etonné d'être déjà à ce niveau": dans le doute au départ du Dauphiné, Remco Evenepoel s'est plus que rassuré mercredi en remportant le chrono de la quatrième étape pour endosser le premier maillot jaune de sa carrière. A moins d'un mois du Tour de France, le Belge, champion du monde du chrono, a frappé un gros coup sur un parcours exigeant de 34,4 km entre Saint-Germain-Laval et Neulise, reléguant le prodige britannique Josh Tarling et le Slovène Primo Roglic à respectivement 17 et 39 secondes.

De quoi dissiper les doutes après deux mois sans courir suite à sa lourde chute début avril au Pays basque en compagnie de Roglic et Jonas Vingegaard. "C'est mieux que prévu, j'avais vraiment de bonnes jambes et de bonnes sensations. Je ne suis pas encore au top, j'ai connu un moment difficile au milieu de l'étape, mais je gagne, c'était très important pour moi. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour le futur", a-t-il dit. Victime d'une fracture de la clavicule et de l'omoplate il y a deux mois à peine, le Flamand avait annoncé à la veille du Dauphiné avoir comme seul objectif de reprendre le rythme de la compétition. Il redoutait aussi de ressentir des douleurs pendant le chrono où, en maître de l'exercice, il adopte une position aérodynamique extrême qui sollicite énormément le tronc et l'épaule.

Tout ça a été balayé mercredi sous un chaud soleil dans la Loire. Moulé dans sa combinaison arc-en-ciel de champion du monde, transmetteur radio collé sur le torse pour mieux pénétrer dans l'air, il a fait la différence dans la partie finale plus vallonnée pour remporter la 55e victoire de sa carrière, la 14e dans un chrono, à seulement 24 ans. - Premier maillot jaune, "c'est génial" - Son tour de force dessine des perspectives intéressantes en vue du Tour de France (29 juin-21 juillet) où il y aura deux chronos au programme, dont celui du dernier jour, tout aussi long et encore plus dur, entre Monaco et Nice.