Décès de Federico Bahamontes, le premier Espagnol vainqueur du Tour

Federico Bahamontes avait remporté le Tour de France en 1959, devenant le premier Espagnol à s'adjuger la Grande Boucle. Il a depuis été imité par Luis Ocana (1973), Pedro Delgado (1988), Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Oscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2007, 2009) et Carlos Sastre (2008).

L'"Aigle de Tolède" a en outre remporté le classement du meilleur grimpeur du Tour à six reprises (1954, 1958, 1959 et de 1962 à 1964), comme Lucien Van Impe, à une longueur des sept maillots à pois de Richard Virenque. Il a en outre remporté sept étapes sur le Tour, trois au Tour d'Espagne et une au Giro.